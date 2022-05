Albenga, iscrizioni aperte per "Dritti all’Isola"

Dritti all'Isola, l'evento sportivo di nuoto in acque libere che ogni anno fa emozionare non solo i partecipanti alla gara, ma anche tutti gli spettatori, tornerà il prossimo 28 e 29 maggio ad Albenga.

Anche quest’anno gli atleti si cimenteranno su diverse distanze: 1 km aperta a tutti, anche i più piccoli potranno provare l’emozione di gareggiare in acque libere (500 metri direzione Isola Gallinara e ritorno); 2 km distanza intermedia che darà la possibilità a tutti di cimentarsi in questa esperienza che unisce agonismo e natura. Da quest’anno possono iscriversi a questa gara anche gli under 12 grazie; 3.5 km per chi ha preparazione a sufficienza e vuole togliersi lo sfizio di toccare l’isola con mano (1.750 metri sino all’Isola e ritorno); 5 km dedicata ai nuotatori più esperti che circumnavigheranno in senso antiorario l’area marina protetta dell’isola Gallinara.

Programma della manifestazione

Sabato 28 - percorso sprint 1 km partenza ore 14.00

Partenza dalla spiaggia di lungomare C. Colombo (lato ponente) in direzione Isola Gallinara per circa 500m, virata in senso antiorario e ritorno alla spiaggia di partenza; Tempo limite 50 minuti.

Sabato 28 - percorso corto 2 km partenza ore 15. 00

Partenza dalla spiaggia di Lungomare C. Colombo (lato ponente) In direzione Isola Gallinara per circa 1km, virata in senso antiorario e ritorno alla spiaggia di partenza; tempo limite 100 minuti.

Domenica 29 - percorso lungo 5 km partenza ore 9.00

Partenza dalla spiaggia di Lungomare C. Colombo (lato ponente) In direzione Isola Gallinara per circa 1.750m, giro in senso antiorario dell'Isola Gallinara e ritorno alla spiaggia di partenza; tempo limite 200 minuti.

Domenica 29 - percorso medio 3.5 km partenza ore 12.30

Partenza dalla spiaggia di Lungomare C. Colombo (lato ponente) In direzione Isola Gallinara per circa 1.750m., virata in senso antiorario e ritorno alla spiaggia di partenza; tempo limite 150 minuti. Iscrizioni e info sul sito www.drittiallisola.it.

Mattia Rovere organizzatore dell’evento: “Sono aperte le iscrizioni per questa edizione di Dritti all’Isola che siamo certi regalerà grandi emozioni. Fra le novità di questa 5° edizione troviamo: nella 1.0km e nella 2.0km, le classiche Kids dedicate ad atleti sotto i 12 anni, fortemente voluta per avvicinare giovani nuotatori al nuoto in acque libere. Tengo a ringraziare il Comune di Albenga, in particolare l’ufficio Sport e Turismo aiuto fondamentale per la buona riuscita di questa manifestazione. Un ringraziamento speciale al sindaco Riccardo Tomatis il primo a credere in questo evento”.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Torna dopo qualche mese dall’edizione di ottobre 2021 Dritti all’Isola. Sport e intrattenimento per un evento che vede al centro il nostro mare e la nostra bellissima Isola. Lo scorso anno è stato emozionante vedere tanti bambini, i ragazzi dell’ADSO, atleti amatoriali e professionisti che, tutti insieme, alla partenza si supportavano e incitavano gli uni con gli altri".

"Oltre all’aspetto della sana competizione sportiva Dritti all’Isola racchiude tutti quei valori e quegli aspetti - rispetto dell’ambiente, passione per il mare e il territorio, rispetto delle regole, allenamento e tanto divertimento – che rendono unico questo evento - conclude il primo cittadino - Oltre all’aspetto puramente sportivo Dritti all’Isola ha il valore aggiunto di essere volano di promozione del nostro territorio, delle sue peculiarità, della natura e di un mare da vivere, con diverse modalità”.