Coronavirus, in Liguria tasso di positività sempre intorno al 14%. Segnalati 941 nuovi casi

941 nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore e tasso di positività che si assesta, come da tendenza dell'ultimo periodo, al 14,12%. Questo quanto riportato nel nuovo bollettino odierno sul Covid19 dove vengono registrati 6.660 tamponi, tra molecolari e test rapidi antigenici, analizzati.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 110, a Savona 108, a Genova 565 e a Spezia 155. Sono invece 3 i casi non riconducibili alla residenza in regione.

Il numero dei ricoverati è in calo su base regionale, dove ora sono 255 (15 in meno di ieri) i posti letto occupati da pazienti positivi al Coronavirus con 12 di questi in terapia intensiva.

Oggi si registra un morto, una donna di 75 anni in provincia di Savona.

Sotto il bollettino completo.