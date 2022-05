Giornata internazionale dell’infermiere: il 12 maggio un convegno a Spotorno

In occasione della giornata internazionale dell’Infermiere, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona vuole rendere omaggio agli infermieri e agli infermieri pediatrici per l’impegno profuso nel lavoro, non solo durante l'emergenza pandemica, ma anche nelle ordinarie e preziose attività quotidianamente svolte.

Innovazione, prevenzione, ascolto, dialogo, cura e assistenza rappresentano elementi cardine che guidano costantemente l'agire professionale, così come l'etica, la deontologia e la formazione continua.

Con questo spirito, è stato organizzato un evento congressuale, presso la Sala Palace di Spotorno, con inizio alle ore 14.45, finalizzato da un lato a favorire un momento di confronto con i rappresentanti delle cariche istituzionali locali che, porteranno i saluti e i loro più sentiti ringraziamenti ai professionisti tutti e dall'altro a promuovere una maggiore consapevolezza su tematiche quali la responsabilità professionale e l'operatività, declinate nell'attuale scenario sociosanitario.

La presidente dell’Ordine, la dottoressa Roberta Rapetti, si associa ai ringraziamenti e auspica che i valori propri delle professioni infermieristiche perseguano sempre i principi scientifici e artistici, intesi come la “cura” e il “prendersi cura” della persona e della famiglia arricchendo così, l’intero sistema salute.