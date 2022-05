Riccardo Serri riconfermato segretario generale Uiltucs Liguria: "Rimettiamo al centro la dignità del lavoratore"

Al termine dell’11° Congresso regionale della UILTuCS Liguria, Riccardo Serri è stato eletto segretario generale della categoria: contemporaneamente è stata eletta la nuova segreteria regionale composta da Marco Callegari (segretario organizzativo), Roberto Fallara (coordinatore Ponente Ligure), Samantha Merlo (coordinatrice Città Metropolitana di Genova) e Giacomo Battistelli (coordinatore La Spezia).

“Sono grato della fiducia riposta nei miei confronti - commenta Riccardo Serri – già da domani io e la mia segreteria saremo al lavoro per affrontare in prima linea le grandi sfide del futuro: sfruttare a pieno le risorse del PNRR, tutelare e valorizzare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, creare una certificazione permanente delle competenze per i lavoratori, ma soprattutto restituire dignità a donne e uomini vittime della crisi pandemica e senza più fiducia nel sistema, dalle pensioni alla meritocrazia.

Nel segno della continuità oggi abbiamo messo al centro la parola dignità. Abbiamo declinato questa parola nel segno che è la nostra prima linea. Inoltre abbiamo messo assieme delle idee e abbiamo messo in elenco le cose che dobbiamo fare, le cose che abbiamo già fatto e che dobbiamo continuare a fare. Chiediamo di dare dignità ai lavoratori e alle imprese perché senza impresa non c'è lavoro però occorrono lavoro e salario di qualità e su questo noi oggi abbiamo chiuso il cerchio iniziando da domani in prima linea.

la stagione estiva è ripartita fortissimo nei nostri settori. Noi non siamo d'accordo con quelli che dicono che il tema è quello del reddito di cittadinanza, dobbiamo dare ancora una forte dignità a quelle che sono le retribuzioni, ci sono ancora troppo storture e crediamo che questa cosa sia il vero problema. Bisogna che i controlli siano molto più serrati e per questo chiederemo alle istituzioni di fare la loro parte.

Quando si dà lavoro di qualità e di continuità allora i giovani restano e questo bisogna farlo a partire dalla scuola perché la cultura inizia da qui creando una vera alternanza scuola lavoro che non sia sostituire qualcuno, ma imparare e creare quel filo conduttore tra scuola e lavoro".

Riccardo Serri, spezzino, classe 1963, per anni ha svolto il ruolo di segretario generale della UILTuCS La Spezia. Dal 2010 è il segretario generale della UILTuCS Liguria.