A10 Andora, fuoriuscita idrocarburi da autocisterna: massiccio intervento dei vigili del fuoco

AGGIORNAMENTO ORE 19.40: "Con riferimento alla chiusura temporanea della tratta Andora – Imperia in entrambe le direzioni, Autostrada dei Fiori informa che tale provvedimento è dovuto alle operazioni di recupero di una cisterna contenente gasolio ribaltatasi con conseguente sversamento di parte del materiale sul manto autostradale". Questa la comunicazione dell'ente stradale.

La riapertura della tratta autostradale avverrà al termine delle operazioni, stimato allo stato attuale intorno alle ore 21, dopo che le autorità competenti daranno il proprio nulla osta.

Problemi alla circolazione in entrambi i sensi di marcia in A10 e gravi rischi per le persone e per l’ambiente: questo pomeriggio intorno alle 17.15 si è verificata una fuoriuscita di idrocarburi da un’autocisterna in transito lungo la A10 all'altezza di Andora.

Massiccio lo spiegamento de soccorsi: sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco con 2 squadre di Savona, 2 di Albenga e una di Imperia per la rimozione del mezzo e la bonifica del manto stradale, i tecnici di Autostrada dei Fiori e la polizia stradale.

Dopo una chiusura del tratto autostradale in entrambe le direzioni, che ha causato code per oltre 5 km, al momento il traffico è stato riaperto in direzione Francia.