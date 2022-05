Diversi chilometri di coda sulla A10, in direzione di Savona, tra Feglino e Spotorno per un mezzo pesante in avaria nei pressi della galleria Orco.

L'evento si è verificato intorno alle 11.30 e, in attesa della rimozione del mezzo da parte del personale autorizzato, gli incolonnamenti si sono espansi anche all'altezza di Pietra Ligure