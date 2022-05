Come raggiungere l’isola di Ischia via mare

Ischia è una delle isole del golfo di Napoli, chiamata anche l’isola verde, grazie ai suoi colori dovuti ad una natura incontaminata. Dotata di tante spiagge e sorgenti termali naturali, riesce a racchiudere tutte le richieste per una vacanza da sogno. In questo articolo, avremo tutte le informazioni che ci servono per arrivare in quest’isola paradisiaca.



Ischia si trova a circa 40 minuti di navigazione da Napoli. Per raggiungerla, possiamo partire dai vari moli di Napoli (Molo Beverello o Calata di Massa) ma possiamo partire anche da Pozzuoli o da altri punti della costa (Sorrento, Capri, Procida)



Quando andare a Ischia?



La stagione turistica a Ischia inizia in primavera e termina a settembre. Certamente, è questo il periodo ideale per visitare l’isola, ottimo per godersi il clima caldo e mite. Tuttavia, risulta anche il periodo più caotico. Quindi, se preferiamo visitare quest’isola in tutta tranquillità, possiamo organizzare il nostro viaggio in periodi di bassa stagione.



Come raggiungere Ischia partendo da Napoli?



Se vogliamo raggiungere Ischia, partendo da Napoli, possiamo partire da due moli differenti:

Dal Molo Beverello, se vogliamo prendere un Aliscafo.

Dal Molo Calata di Massa se vogliamo partire con uno dei Traghetti Ischia .

Cosa fare se arriviamo a Napoli in auto?



· Se a Napoli arriviamo in auto, il consiglio è di parcheggiarla a via Marina, presso il Parcheggio Brin che è uno dei più economici della zona, soprattutto se dobbiamo restare sull’isola per molto tempo. Parcheggiata l'auto, con un tram p un autobus possiamo arrivare al porto.



· Se arriviamo in aereo, per arrivare al porto, possiamo prendere o l’Alibus (il biglietto costa 5 euro e si può fare a bordo o online) oppure possiamo prendere un taxi che ci costerà circa 21 euro.



· Se invece arriviamo in treno, dalla Stazione Centrale di Napoli, possiamo raggiungere il porto con la linea 1 della Metro, scendendo a Piazza Municipio.



Quanto dura il viaggio?



Il viaggio in aliscafo da Napoli verso Ischia dura circa 1 ora, con il traghetto 1 ora e 30 minuti.



Come raggiungere Ischia da Pozzuoli

Dal porto di Pozzuoli è comodo per chi vuole imbarcare anche l’auto. Tuttavia, in alta stagione, vige il divieto di sbarco di automezzi per i residenti della Regione Campania. Da qui partono i traghetti per Ischia della compagnia Medmar e Caremar. Per arrivare a Pozzuoli, basta prendere la tangenziale di Napoli e uscire a Via Campana.



Quanto dura il viaggio?



Le compagnie Caremar e Snav effettuano anche lo scalo all’isola di Procida che allunga i tempi di 15 minuti circa. Per il traghetto, occorrono 70 minuti da Napoli (90 in caso di scalo a Procida) e 60 minuti da Pozzuoli.



I porti di Ischia



I principali porti di Ischia sono Ischia Porto, Casamicciola Terme e Forio. Porto d’Ischia è il principale scalo marittimo dell’isola e permette i collegamenti con Napoli, Pozzuoli, Procida e Capri. Quali sono gli orari di partenza e i costi del biglietto? Le partenze per l’isola di Ischia avvengono quotidianamente. A partire dalla prima corsa del mattino intorno alle 6.10, proseguono per tutte le ore.



Il costo del biglietto per un adulto è di circa 14 euro. Prenotando on line, pagheremo anche il diritto di prenotazione. Mentre i bambini pagano il biglietto ridotto di circa 10 euro.



Quali sono le compagnie di navigazione che si occupano dei collegamenti con Ischia? Le compagnie di traghetti sono: Medmar e Caremar. Su entrambe possiamo trovare a bordo tutti i comfort per un viaggio in sicurezza. All'imbarco troveremo Biglietteria, Bar, Bancomat ATM. Da Pozzuoli, lo sbarco avverrà ad Ischia Porto o Casamicciola. La durata della navigazione è di 90 minuti (considerando lo scalo a Procida)



Quali sono i servizi a bordo?



Le aree di sosta dei passeggeri hanno comode poltrone con punti di ristoro e sala tv. Gli ambienti sono climatizzati, dotati di wi-fi gratuito sempre disponibile. Ci sono anche zone adatte ai bambini e agli animali domestici.