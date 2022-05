Lo Studio Commercialista di Micaela Delfino tra i 100 "Best in Class" di Forbes: unico in Liguria

E' uno studio finalese l'unico ligure nella classifica delle cento eccellenze dei commercialisti e consulenti del lavoro stilata da Forbes Italia, Teamsystem ed Euroconference, con il supporto di Forum The European House – Ambrosetti. Si tratta dello studio di Micaela Delfino, dal 2013 operativo a Finale Ligure ma già in attività dal 2000, che in questi anni è cresciuto in modo esponenziale.