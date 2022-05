Dall'osservatorio regionale del Monte Antola l'ultimo appuntamento con "Spazio per tutti"

Venerdì 13 maggio, alle ore 21, l’ultimo appuntamento con "Spazio per tutti", ci porterà all'osservatorio regionale del Monte Antola, alla ricerca degli esopianeti.

L’evento è organizzato dal Gruppo Astrofili Savonesi e dall'associazione Astrofili Polaris di Genova, i cui soci si alterneranno a presentare l'affascinate tema dei pianeti extra solari, delle tecniche e degli strumenti che si utilizzano nella ricerca di questi lontani mondi.

Sarà anche l’occasione per visitare, seppur virtualmente, l’Osservatorio astronomico dell'Antola, dove operano ricercatori e studenti dell’Università di Genova. La struttura ospita un modernissimo telescopio da 800 mm per svolgere l’attività scientifica e un planetario in cui accogliere i visitatori appassionati di astronomia.

L’appuntamento è sul canale YouTube del Gruppo Astrofili Savonesi, al link https://www.youtube.com/c/astrofilisavonesi.