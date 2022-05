"Defibrillation day" ad Altare e Mallare, un corso per imparare a salvare la vita

Sabato 14 maggio in piazza Vittorio Veneto dalle 10 alle 13 e in piazza del Carretto a Mallare dalle 14 alle 17 si terrà il “Defibrillation day”, manifestazione nazionale per promuovere la conoscenza dell’uso del defibrillatore.

I volontari della Croce Bianca di Altare guideranno le dimostrazioni pratiche da effettuarsi insieme alla cittadinanza e alla fine forniranno un simpatico attestato di partecipazione.

In caso di emergenza chiunque può usare un defibrillatore, un vero e proprio strumento salvavita.