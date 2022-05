Ottimi risultati per la recente campagna pubblicitaria "Ligurian Riviera Le Perle del Savonese" nel Nord Italia

Numeri più che positivi per le campagne social varate nei mesi di marzo e aprile per la ripartenza post pandemica relativa ai ponti primaverili compreso il ponte di Pasqua.

L’obiettivo di "Ligurian Riviera- Le Perle del Savonese" era quello di intercettare i turisti con una promozione incisiva per un territorio a forte vocazione turistica che vanta un patrimonio artistico di rilievo, una notevole ricchezza di risorse naturali e una molteplicità di caratteristici borghi e centri storici. Per questo motivo si è programmato una campagna pubblicitaria che dal mese di marzo e fino ad aprile si è ralizzato in oltre 100 testate giornalistiche e siti di notizie di tutto il nord d’Italia.

I banner promozionali di "Ligurian Riviera – Le Perle del Savonese" hanno ottenuto risultati importanti anche sui portali di informazione nazionale, come conferma dell’interesse che il mercato di vicinanza ha per le nostre destinazioni.

Per quanto riguarda alle campagne realizzate in La voce di Alba, La voce di Asti, Torino Oggi, Vigevano 24, News Biella.it, Vercelli 24, Newsnovara.it, Il Saronno, Targatocn.it, Varesenoi.it, Luinotizie, Ossolanews, Vconoews.it, l’obiettivo stimato era di 1.200.000 impression, ma i nostri annunci hanno ottenuto 2.532.211 impression. A queste azioni deve anche aggiungersi la campagna realizzata sulle testate Valbrembanweb.com e Taboola

Numeri importanti che sottolineano come il lavoro avviato dal team di "Ligurian Riviera- Le Perle del Savonese" ha già permesso di raccogliere frutti importanti per una stagione più ricca di offerte per il turista. Benessere, sostenibilità, ma anche ospitalità e slow living continueranno ad essere i punti cardine sui quali si ispira il lavoro del coordinamento di "Ligurian Riviera- Le Perle del Savonese". La "mission" è quella di continuare a sviluppare una moltitudine di azioni ampliando il portafoglio di prodotti turistici necessari per creare un’offerta il più possibile differenziata e soprattutto di alto valore. Per dare un ulteriore slancio al territorio è stata rafforzata la promozione come destinazione turistica di primo livello su diversi canali anche multimediali. Tra gli interventi concreti già messi in campo dal coordinamento il "place branding" per quanto riguarda l'approccio per sviluppare il territorio di un marchio; la "destination branding" nel caso di iniziative turistiche chile aspirano a sviluppare l'attrattiva di un'immagine vacanziera positiva del territorio.