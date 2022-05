Savona, un centinaio di studenti delle scuole primarie alla "Festa in Sistina" (FOTO)

Un centinaio di ragazzi delle scuole primarie savonesi "Mazzini", "Rossello", "Nives" e del Progetto Educativo Cre-Attivo ha partecipato alla "Festa in Sistina" nelle mattinate del 10 e 11 maggio. Assenti per motivi imprevisti e di distanza le scuole dell'infanzia "Regina Margherita" di Savona, "Asinolla" di Pietra Ligure e "Essiamonoi". L’altare è stato allestito con gli elaborati artistici votati dai visitatori durante la mostra "Nasce il Coro ligneo dei giovanissimi", tenutasi da dicembre a febbraio nelle cappelle della Cattedrale Nostra Signora Assunta .

Proprio le opere prodotte dai bambini, rigorosamente con materiali naturali e sostenibili, non potevano che essere premiate con una medaglia in legno siglata con lo stemma roveresco. "L'iniziativa è stata una bella opportunità per vivere l’arte in una dimensione e uno spazio armoniosamente giusti e solenni - dichiarano gli organizzatori - Sono stati momenti preziosi e interattivi grazie al vivace dialogo con gli allievi e gli insegnanti, per sottolineare sia l’importanza del coraggio ad aprire generosamente la bellezza dell’arte al mondo scolastico sia l’impegno necessario alla conservazione del patrimonio storico artistico".