La società agricola Roccavinealis protagonista in Spagna nella decima edizione del concorso internazionale "Grenaches du Monde"

Roccavignale protagonista alla decima edizione del concorso internazionale “Grenaches du Monde”, l'evento organizzato da "Il Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon" si è tenuto a Navarra in Spagna.

L’Italia su 900 Granache proposte ha conquistato 42 medaglie d’oro e 14 d’argento: 46 provengono dalla Sardegna, 4 dall’Umbria, 2 dalla Liguria, 3 dalle Marche e 1 dall’Emilia.

"È con grandissima emozione che vi comunichiamo che sia la medaglia d’oro che quella d’argento della Liguria sono le nostre - spiegano con gioia dalla società agricola Roccavinealis srl - A soli sei anni dall'acquisto del primo terreno, siamo riusciti a confrontarci testa a testa con le più importanti cantine del mondo".

"Non riusciamo ancora a crederci, soprattutto perché siamo consapevoli di essere dei neonati, ma ansiosi di crescere - aggiungono dalla società agricola valbormidese - Un grazie va a tutti i nostri collaboratori, a tutti coloro che hanno creduto in noi e ai nostri cari ai quali abbiamo sottratto tempo prezioso per dedicarlo alla cantina e alla cura della vigna".

"La Regione Liguria mette a bando gli ultimi diritti di impianto, competenza che passerà poi al Ministero": la società agricola RoccaVinealis S.r.l. è nata dopo questo post dell'assessore regionale da un’idea di quattro imprenditori: Amedeo Fracchia, Davide Bosio, Paolo Anelli e Stefano Perugini.

"Con i 14 proprietari dei terreni è bastata una stretta di mano per accordarsi. Sulla fiducia, ci hanno autorizzato a presentare la domanda per realizzare il primo vigneto. La sera al bar, l’idea di tornare a coltivare la vite a Roccavignale si concretizzata in un progetto ambizioso. Nella primavera del 2016 è nata la società agricola. Tre anni dopo abbiamo messo il sigillo sulle prime 1.072 bottiglie di Granaccia".

"Il 2019 è stato l'anno del primo raccolto significativo che nel 2020 ha portato alla produzione delle prime bottiglie. Il 2021 ha portato con se importanti cambiamenti e nuove sfide: a luglio l’apertura del negozio in località Valzemola, ben visibile dalla strada provinciale, e il 3 ottobre 2021 l’inaugurazione della cantina, realizzata poco distante in un immobile di 400 mq su due piani ristrutturato e attrezzato con serbatoi, pressa, deraspatrice e le attrezzature per la vinificazione, la barricaia con le botti in legno e un’area per l’imbottigliamento e l’etichettatura" concludono dalla società agricola Roccavinealis srl.

Per impiantare la vigna, ristrutturare e allestire la cantina, la società agricola ha potuto contare sul sul sostegno dei finanziamenti europei a valere sul PSR (Piano di Sviluppo Rurale), Misura 4.1.