Tragedia a Voltri, ragazzo non si accorge del treno in arrivo e viene investito in stazione

Tragedia a Voltri, dove un ragazzo originario del Nordafrica è morto questo pomeriggio investito da un treno. Secondo le prime informazioni, il giovane stava attraversando i binari in stazione, quando è stato travolto dal treno in arrivo. Secondo alcune testimonianze, il giovane non avrebbe sentito il treno arrivare perché indossava gli auricolari. A nulla sono servite le urla dei presenti in stazione che hanno cercato di avvertirlo.



Inutili i soccorsi, il traffico ferroviario è al momento interrotto. Sul posto il personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia ferroviaria, che indaga sulla dinamica.