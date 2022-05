Alta velocità sulla SS334 nel centro di Stella San Giovanni: via ad un'indagine di mercato per l'installazione di un autovelox

Via ad un'indagine di mercato per l'installazione di un box per un autovelox nel tratto della SS334 incluso nel centro della frazione di San Giovanni.

Questa la decisione della giunta comunale di Stella con una delibera per mitigare il problema dell'alta velocità nel rettilineo soprattutto dove sono presenti il comune e il plesso scolastico.

"La sicurezza stradale ed in particolare l'incolumità degli utenti deboli della strada, ciclisti e pedoni, sono finalità che l'Amministrazione comunale intende perseguire in via prioritaria e spesso il mancato rispetto dei limiti di velocità costituisce la causa ovvero un'aggravante dei numerosi incidenti, oltre a rappresentare in generale pericolo per gli utenti della strada - viene spiegato nella delibera di giunta - e la sicurezza stradale costituisce una delle finalità primarie della politica a livello europeo e nazionale".

"Diverse strade del Comune di Stella presentano forte criticità dovute al consistente traffico veicolare ed in particolare all'eccesso di velocità, sulla SS334 nelle tratte interne ai centri abitati e che frequentemente il limite di 50 km orari presente sulle suddette tratte ed in generale nell'ambito dei centri abitati del territorio, non viene rispettato con conseguente creazione di disagi e pericolo per gli utenti della strada e per i residenti" proseguono dalla giunta comunale che ha specificato che il posizionamento della segnaletica e il periodico presidio della polizia locale e dei carabinieri non sarebbero sufficienti a garantire la necessaria sicurezza della zona.

Da lì la decisione di posizionare sulla SS334, nei tratti del centro abitato, "un apparato che possa contribuire a disincentivare il transito a velocità sostenuta e a far rispettare i limiti previsti dal Codice della Strada. Considerato che l'installazione di un box dedicato, essendo molto visibile sia di giorno che di notte, funzioni come deterrente anche quando il sistema di rilevazione non è presente".