Da mezzanotte lo sciopero del personale Trenord, possibili disagi anche in Liguria

Dalle ore 03:00 di domenica 15 maggio alle ore 02:00 di lunedi 16 maggio 2022 è

stato indetto uno sciopero del personale di Trenord.



Non sono previste fasce orarie di garanzia. I treni regionali, suburbani e i collegamenti aeroportuali Milano - Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto Bellinzona possono subire variazioni.



Per garantire il collegamento con l'aeroporto, in caso di cancellazione dei treni, sarà

istituito un servizio bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna (via Paleocapa ,1)

e Malpensa Aeroporto T1 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1.



Anche i treni regionali di Trenitalia della relazione Milano-Domodossola possono subire

variazioni. Maggiori informazioni sul sito internet di Trenord o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.