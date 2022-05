Funivie, tra i piani della società Pwr un campus ferroviario per formare il personale

Un campus ferroviario. Questo uno dei piani della neonata società Port Wire Rail (porto-filo-ferrovia), Pwr, che ieri mattina durante il convegno in Provincia sui porti, la logistica e le infrastrutture, tramite l'amministratore delegato Gerardo Ghiliotto, presidente dell'Unione Utenti del Porto di Savona, oltre ad illustrare i dettagli per rilevare la concessione di Funivie, ha spiegato quali potrebbero essere le novità per la preparazione dei futuri dipendenti.

L'idea è di dare vita, oltre chiaramente ad un sistema per il trasporto integrato, anche ad un centro di formazione per i lavoratori del settore.

L'attenzione della società si concentra chiaramente sul trasporto del carbone tramite ferrovia da e per la Val Bormida ma anche su un sistema integrato diversificando le merci che verranno trasportate, tenendo in particolare considerazione l'impatto ambientale del trasporto su gomma che deve essere mitigato e il trasporto dalle banchine al retroporto.

"L'iniziativa nasce per la volontà di alcuni operatori portuali e logistici, prevalentemente operanti nel settore delle rinfuse solide merci varie, riuniti nella società Logistica Portuale Savonese S.r.l. (LPS), attualmente unico socio di PWR - aveva spiegato nella missiva il presidente Gerardo Ghiliotto - L'obiettivo, già ampiamente condiviso nel corso delle opportune verifiche condotte nei confronti dei principali stakeholders, consiste nel mettere a sistema le competenze diffuse dei soggetti costituenti, valorizzando l'utilizzo della infrastruttura pubblica funiviaria, integrandola nell'immediato con la modalità ferroviaria per veicolare entro i prossimi mesi fino al 70% dei volumi oggi trasportati via strada".

"Parallelamente alla messa in pristino stato ed upgrade dell'impianto, condizioni imprescindibili, PWR intende, con una ottica di sviluppo a lungo termine. diversificare le tipologie di merci gestite per l'utilizzo sostenibile e responsabile dei parchi di San Giuseppe di Cairo con particolare attenzione agli aspetti di natura ambientale, sociale e di governance, avviando fin da subito il collegamento ai parchi di San Giuseppe di Cairo Montenotte - aveva puntualizzato Ghiliotto - L'assetto societario verrà completato con importanti operatori e clienti fruitori del sistema logistico che integra il porto di Savona-Vado Ligure con l'immediato naturale retroporto valbormidese. Intendiamo nei prossimi giorni depositare formale manifestazione di interesse presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per la gestione in regime di concessione pluriennale dell'intero compendio funiviario con annessi parchi, corredato di adeguato piano d'impresa".