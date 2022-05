I due miracoli che renderanno santa Madre Rubatto: celebrazioni a Loano

Nata a Carmagnola e cresciuta a Torino, Anna Maria Rubatto ha vissuto la Liguria come culla della sua vita religiosa. Una vita che l'ha condotta anche oltreoceano come missionaria. Nel 1884, a Loano, è tra le prime a soccorrere e a prendersi cura di un operaio colpito alla testa da una pietra caduta dall'impalcatura di un cantiere: un gesto di carità che attira l'attenzione di padre Angelico da Sestri Ponente, cappuccino del Convento loanese, pronto a istituire una comunità religiosa femminile dedicata all’assistenza a domicilio dei malati e dei poveri.

A renderla santa sono due guarigioni avvenute per sua intercessione. La prima, risalente al 1939, riguarda il caso il caso di Giovanni Battista Bottino, un bimbo che subì l'asportazione delle tonsille per via di un'infiammazione. In seguito all'operazione si generò una grave infezione, degenerata in shock settico, che il piccolo riuscì comunque a superare. Nei primi anni '90 la giunta medica della Congregazione delle Cause dei Santi giudicò inspiegabile la guarigione e Consultori teologi certificarono l'intercessione di Maria Francesca di Gesù.