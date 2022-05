Ripristino treni Intercity sulla Milano-Ventimiglia, Piccardo (Upa): "Importanti per far ripartire il turismo in Riviera"

"Le tre nuove coppie di treni Intercity implementano i servizi e favoriscono la ripartenza per una stagione turistica dalle grandi aspettative. Ringraziamo l’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo Gianni Berrino che si è impegnato per ottenere ciò che gli operatori turistici chiedevano da tempo». Lo afferma Stefania Piccardo, presidente dell’Unione Provinciale Albergatori di Savona.

«Gli Intercity che verranno introdotti a partire dal prossimo mese di giugno rappresentano un’ottima opportunità per chi deciderà di raggiungere la Riviera di Ponente e godersi una vera vacanza di relax e di nuove esperienze. Viaggiando in treno – aggiunge Stefania Piccardo – si colgono dettagli di un territorio affascinante senza avere il pensiero di mettersi al volante per raggiungere la nostra bella Riviera».