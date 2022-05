In prognosi riservata al Santa Corona l'uomo travolto da un'auto a Borghetto Santo Spirito

È ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure S. G., l'uomo classe '77 che nella serata di ieri a Borghetto Santo Spirito è stato investito da un'auto (una Audi) mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali con il suo cane al guinzaglio.

L'incidente si è verificato intorno alle 23.00, sulla via Aurelia all'altezza di via Ponti. Immediato è stato l'intervento della Croce Bianca locale e dell'automedica del 118 che hanno soccorso l'uomo, le cui condizioni sono apparse sin da subito gravi tanto da rendere necessario il trasferimento in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. L'impatto molto violento, purtroppo, è stato fatale per l'animale.

Il conducente dell'auto, allontanatosi in seguito all'incidente, è stato individuato non molto tempo dopo da alcuni cittadini che nel frattempo erano giunti sul luogo del sinistro. Dopo aver tentato la fuga, è stato bloccato a Loano nei pressi della rotonda all'incrocio con via Carducci.