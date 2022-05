Raduno degli Alpini a Quiliano e Vado, le accuse di Rimini non scalfiscono. I sindaci: "Svolgono un ruolo fondamentale sul territorio, fatti che vanno verificati" (FOTO E VIDEO)

Un raduno che era stato rinviato causa Covid e che dopo due anni ha visto gli alpini scendere sulle strade di Vado e Quiliano per festeggiare l'adunata del II settore che ha visto coinvolte le penne nere non solo delle sezioni della zona vadese-quilianese ma anche di Savona, Val Letimbro, Spotorno e Noli.

Gli alpini hanno inoltre festeggiato il centenario del gruppo di Vado – Quiliano e sugellato il gemellaggio con il gruppo di Torno della Sezione di Como, ad una settimana dal maxi raduno di Rimini nel quale sono state lanciate accuse con testimonianze di diverse donne che sarebbero state oggetto di catcalling e attenzioni spinte da parte di presunti appartenenti al corpo.

"Sono fatti che vanno verificati e individuati i colpevoli, questa è storia diversa rispetto agli alpini e a quello che rappresentano, per le istituzioni, i territori e le comunità" ha puntualizzato il sindaco di Vado Monica Giuliano.

"Ritengo che gli alpini più giovani hanno 50 anni e penso che in quelle persone ci potrà esserci un fatidico stupratore di persone? Rispondo di 2mila alpini della sezione di Savona e li conosco uno per uno, possiamo fare un complimento ad una ragazza ma certe cose non riesco a concepirle materialmente" ha detto l'esponente degli alpini della sezione di Savona Vincenzo Lanaro.

"Non voglio entrare su questo tema, credo che altri soggetti debbano interessarsi. Gli alpini sul nostro territorio e a livello nazionale stanno svolgendo un lavoro molto importante. Durante il periodo pandemico è stato fondamentale il loro attaccamento allo Stato e le attività rivolte per le comunità sul territorio" ha continuato il sindaco di Quiliano Nicola Isetta.

"Noi come alpini siamo una grande famiglia, circa 2000 e dopo questa pandemia speriamo di riuscire a tornare come eravamo prima, con le nostre feste, adunate, per portare avanti i nostri valori, per aiutare i vivi e non dimenticare i nostri caduti di tutte le guerre" ha precisato l'alpino.

"E' un giorno di festa che ci dà il senso di ripartenza, per noi gli alpini rappresentano una parte importante e significativa alla nostra comunità, oltre ad essere stati impegnati durante il periodo pandemico organizzano il servizio del pedibus con un impegno costante rivolto ai ragazzi delle nostre scuole. Giusto riconoscere questo attaccamento al territorio" il commento del primo cittadino quilianese.

"Per noi è un ruolo fondamentale nei diversi temi, protezione civile e servizi alla persona, accompagnano la nostra comunità quasi quotidianamente - specifica la prima cittadina vadese - è un corpo che si è speso negli ultimi anni in operazioni umanitarie di grande importanza, non da ultimo li abbiamo visti in prima linea nell'emergenza Covid a livello nazionale e locale collaborando con le istituzioni".

Ieri gli alpini a Quiliano hanno svolto un corteo per le vie cittadine e sono state deposte corone d'alloro al Monumento ai Caduti in località Orso e in piazza della chiesa di Valleggia. Nel parco di San Pietro in Carpignano è stato effettuato il “battesimo della sella” a cura del gruppo “mucchio selvaggio” e al cimitero è stata deposta una corona al Monumento ai caduti.

A Vado questa mattina oltre alla messa nei giardini a mare Colombo e la sfilata per le vie cittadine con la deposizione dei fiori alla targa dedicata a Clelia Corradini e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, si è svolta la cerimonia di gemellaggio.