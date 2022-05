Spotorno, la solidarietà protagonista per celebrare i 55 anni della Croce Bianca (FOTO e VIDEO)

Le tinte dell'arcobaleno, in cui spicca l'arancione vivo delle divise dei moltissimi militi delle pubbliche assistenze provenienti da un po' tutta la provincia, hanno colorato la mattinata di Spotorno, tutta dedicata ai festeggiamenti per i 55 anni della sua Croce Bianca.

Una giornata di "onore al merito" per la solidarietà e le sue diverse sfaccettature, non solo quella della pubblica assistenza, resasi protagonista di un'altra importante iniziativa che ha aperto le celebrazioni: l'inaugurazione nello spazio prossimo al vecchio Municipio del "Giardino dell'Arcobaleno", realizzato in collaborazione col Comune, dove sono posizionate diverse panchine testimonianza, ognuna con un colore diverso, di un'opera di sensibilizzazione contro quelle che si possono definire senza dubbio piaghe della nostra società come la violenza sulle donne, contro il pianeta o il bullismo.

Cuore della festa di piazza Matteotti è stata però l'inaugurazione di una nuova ambulanza donata in ricordo dell'ex milite Alessandro Becco, venuto a mancare alcuni mesi or sono, con una sentita partecipazione, come detto, di diverse altre pubbliche assistenze ma anche di tutte le altre associazioni spotornesi che insieme hanno creato una fondamentale rete sociale nel Golfo dell'Isola.