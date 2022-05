Antonio Caviglia sui social dopo la decisione di lasciare la Lega: “Non credo più nei partiti, ma continuerò a fare politica per il mio territorio”

È di pochi giorni fa la palesata decisione di Antonio Caviglia, commissario cittadino della Lega di Alassio, di lasciare il partito e di non rinnovare la sua tessera per il 2022, perché amareggiato e deluso dal silenzio dei vertici sul caso del Pronto Soccorso di Albenga, nonostante le proteste e la mobilitazione di migliaia di cittadini sul territorio ingauno.

Ieri, proprio sulla pagina Facebook del gruppo #senzaprontosoccorsosimuore, che oramai conta quasi 5.000 iscritti, Antonio Caviglia ha pubblicato un ringraziamento rivolto a tutte le persone che “in questi giorni mi sono state vicine e mi hanno espresso pubblicamente e privatamente i loro attestati di stima. Ritengo giusto ed opportuno farlo su questa pagina, dove gli elogi nei miei confronti sono stati davvero tanti e perché pur essendo una pagina dove in molti pensano che non si debba fare politica, io credo che ci siano molte realtà laddove la politica la fa da padrona e non può non essere presa in considerazione ed una di queste ahimè è proprio la sanità”.

“Per quanto riguarda la mia scelta, tengo a precisare, il Pronto Soccorso è stata la punta dell’iceberg di un rapporto che si stava man mano logorando a causa di quello che posso definire un allontanamento da parte della Lega nei confronti delle problematiche dei cittadini – ha spiegato -, un non essere più parte integrante con la gente, quella gente che si fermava ai nostri gazebo per esporci i propri drammi quotidiani. Ovviamente c’erano altre problematiche interne che, come mi hanno insegnato quando sono entrato in politica, avrebbero dovuto essere risolte nelle opportune sedi ‘i panni sporchi vanno lavati in casa propria’ ma anche quello, purtroppo non è stato fatto”.

“Come ho già detto, non mi sono defilato per salire su un altro carro, perché la verità è che in questo momento non credo più nei partiti, mi piace la politica, continuerò a farla ma solo ed esclusivamente per il mio territorio, sperando di poter dare il mio apporto in ogni causa che riguardi la gente, ad iniziare da quella di salvare il nostro ospedale di Albenga”, ha concluso Caviglia.

Numerosi i commenti di apprezzamento per l’esempio dato, tra cui quello di Gino Rapa, che li riassume un po’ tutti: “La coerenza in politica è una dote rara e da apprezzare. Siamo pieni di personaggi che rinunciano alla dignità. Questo è un buon esempio”.