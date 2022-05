Elezioni 2022, ecco tutte le liste dei sette comuni che andranno al voto nel savonese

Si sono ufficialmente chiusi ieri, sabato 14 maggio, alle ore 12.00 i termini per la presentazione delle liste che prenderanno parte alle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.

In totale sono 7 le località del savonese che andranno al voto: Altare, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Cairo Montenotte, Calizzano, Giusvalla e Noli.

In Val Bormida la sfida principale è ovviamente quella di Cairo Montenotte dove sono tre le liste che si contenderanno il consenso elettorale: il sindaco uscente Paolo Lambertini, alla guida di "Noi per Cairo", se la dovrà vedere con la lista "+ Cairo" del candidato sindaco Fulvio Briano e con la lista "Cairo in Comune" guidata da Giorgia Ferrari.

Ad Altare il sindaco uscente Roberto Briano ("Insieme per Altare") punta a riconfermarsi, tra lui e il nuovo mandato c'è però la candidatura di Giuseppe Grisolia "Altare con noi insieme".

A Calizzano quella del sindaco uscente Pierangelo Olivieri è l'unica candidatura presentata: per centrare la vittoria servirà raggiungere il 40% di elettori al voto.

A Giusvalla corre per la riconferma Marco Perrone ("Per Giusvalla") che, per evitare cattive sorprese legate al raggiungimento del quorum, dovrà superare nelle preferenze il candidato Franco Costantino alla guida di quella che in gergo elettorale viene definita "lista civetta" ("Vince Giusvalla").

A Borghetto Santo Spirito sarà duello tra "Borghetto c'è" di Giancarlo Canepa, sindaco uscente, e "Borghetto Domani" del candidato sindaco Pier Giorgio Giraldi. Sempre in riviera particolare curiosità è destata dalla corsa alla poltrona di primo cittadino a Noli dove sono tre le liste in corsa: Ambrogio Repetto "Prospettiva Noli" di Ambrogio Repetto, "Noli nel Cuore" di Marino Pastorino e "In Repubblica 3.0" di Marina Gambetta. Ritirata in extremis la candidatura dell'ex sindaco Giuseppe Niccoli.

Infine a Boissano sarà scontro a due per succedere alla sindaco uscente Rita Olivari: Paola Devincenzi e Massimo Zarrillo (che presentato la propria candidatura in "zona Cesarini") si contenderanno a colpi di voti la guida del Comune dell'entroterra loanese.