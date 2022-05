Genoa, l'incubo è realtà: Cagliari sconfitto, il Grifone torna in B dopo 15 anni. Matematicamente salva la Samp

Il pareggio dei sardi nel posticipo serale era l'unica eventualità per continuare a confidare nell'artimetica. Invece l'Inter si è mostrato avversario troppo superiore per Pavoletti e compagni, schiantati dalle reti di Darmian e Lautaro alla Sardegna Arena, così come abbattute sono state le velleità di una salvezza che in vero non sarebbe stata nemmeno troppo meritata ma pur sempre in bilico fino a pochi minuti dalla fine della stagione.

" È stato un anno difficile: non retrocediamo oggi ma per gli errori fatti in passato " ha ammesso con onestà capitan Criscito, anche lui finito spesso sulla graticola, a fine partita, lasciando le porte aperte per un suo futuro sotto la Lanterna e non nascondendo, senza scendere nel dettaglio, quell'insieme " di tante cose " che non hanno funzionato.

Una stagione cominciata non sotto i migliori auspici. Il ritiro agli ordini di un Ballardini parso fin da subitao quantomeno scettico sulla bontà di una rosa partita per l'Austria raffazzonata e sistemata, a dirla tutta senza fortuna, negli ultimi giorni di mercato estivo; la fatica a ottenere una vittoria (fino a marzo i tre punti sono arrivati proprio dalla partita di Cagliari dell'andata) col cambio societario e di tecnico, quest'ultimo rivelatosi poi forse troppo affrettato con l'arrivo di Shevchenko; la rivoluzione di fine gennaio con l'arrivo di Blessin al quale va sì riconosciuto il merito di aver tenuto tra la vita e la morte, ovviamente quella sportiva che è di ben altra importanza rispetto a quella reale come ha ricordato il presidente Zangrillo quest'oggi nel post partita di Napoli, il Vecchio Balordo, senza riuscire tuttavia a risolvere il problema della sterilità offensiva e vincere i giusti scontri diretti.

Errori da cui è nata un'annata di "passione" in senso lato e non quella dei tifosi, "vero valore del Genoa" ha detto il presidente Zangrillo ai microfoni di Dazn dal Maradona assumendosi le responsabilità proprie della nuova dirigenza da lui rappresentata: "Quando assisti a un pubblico come il nostro è inutile cercare lontano: dobbiamo loro delle risposte, io per primo. Se vogliamo continuare a essere da Genoa, da domani dobbiamo ammettere i nostri errori, i miei errori. Dobbiamo essere tutti consapevoli che tutti abbiamo fatto errori, che avremmo potuto probabilmente correggerli e ci sono stati dei segnali che non abbiamo colto. La colpa è la nostra, chiedo scusa e abbraccio non idealmente ma veramente tutti i tifosi. Nonostante gli sforzi della squadra abbiamo tradito le loro aspettative".

Aspettative lontane dalla retrocessione, in particolar modo dopo l'avvicendamento societario. Eppure qualche errore, per esempio quello di affidarsi a un tecnico forse acerbo per la Serie A prima di aver scelto il direttore sportivo, è stato commesso: "Abbiamo perso partite che non dovevamo perdere. Poi quando una squadra non segna e non vince merita la Serie B" ha aggiunto Zangrillo, rifuggendo però le domande sulla prossima stagione: "La squadra è da rinforzare in tutti i reparti, è inutile dire e coprire di congetture quello che sarà il futuro. Blessin anche in B? Le conferme o le non conferme sono un argomento che non mi interessa e credo che non interessi nemmeno i tifosi intelligenti" rifacendosi a quanto affermato fin dal suo insediamento, compresa la fedeltà al progetto a medio lungo termine.