“Passaporto Benessere Liguria”, l’ambizioso progetto di Regione e Special Team Onlus per promuovere i valori dello sport

Oggi è stato presentato il progetto “Passaporto Benessere Liguria” legato al protocollo firmato da Regione Liguria, Agenzia Nazionale Sport e Salute e Ufficio scolastico regionale con l'associazione Special Team onlus. L’obiettivo è trasmettere i valori dello sport ai ragazzi dello scuole medie per combattere sedentarietà, obesità e devianza giovanile.

L'assessore alla Scuola Ilaria Cavo ci ha raccontato in dettaglio l’iniziativa: “Proponiamo un progetto aggiuntivo alla direzione regionale scolastica che fa parte di questo protocollo che andiamo a siglare per portare in Liguria un’esperienza importante con volti noti dello sport, in questo caso nel calcio, che consiste nell’andare nelle scuole e far capire ai ragazzi, in maniera più chiara e profonda, il valore dello sport come strumento per arrivare ad obiettivi importanti come la prevenzione e la lotta alla sedentarietà, all’obesità e alla devianza giovanile. Come target di questa iniziativa abbiamo scelto le scuole medie con un obiettivo di 150 ragazzi nella prima tornata del progetto”.

Presente il Direttore Operativo Special Team Onlus Beppe Dossena “La Onlus di cui faccio parte ha all’interno persone di grandissimo livello, noi siamo partiti con l’idea di dare sostegno sociosanitario ad atleti di tutte le discipline che stanno vivendo momenti particolari. Ci siamo resi conto che lo sport può diventare un elemento nei percorsi di istruzione e formazione, stiamo costruendo un community center, un asilo, una scuola primaria e secondaria. Abbiamo creato programmi per tutti perché lo sport diventi un elemento di crescita. Lo sport sta entrando anche nella costituzione e non vedo perché dobbiamo solo essere chiamati a tagliare nastri e fare selfie”.

Infine Dossena ha detto: “Lo sport è un elemento di empatia straordinario, Oggi bisogna creare programmi e usare strumenti innovativi perché il giovane ha bisogno di questo, la scuola ha perso il monopolio del sapere e per questo ci vuole un patto tra agenzie educative, tra governi e le persone dello sport che hanno un ruolo fondamentale”.