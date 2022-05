Scritte contro gli alpini sul Beigua. Sindaco Pierfederici: "Atti di vandalismo puro"

"Scritte che lasciano davvero il tempo che trovano. Sono atti di vandalismo puro e non hanno nulla a che fare con il libero pensiero delle persone che viene manifestato diversamente".

Parole di condanna quelle del sindaco di Varazze Luigi Pierfederici nei confronti dell'imbrattamento di panchine, cartelli cappelle ed edicole votive, avvenuto probabilmente nella notte tra sabato e domenica sul Monte Beigua con parole più che offensive nei confronti degli alpini e contro le estrazioni nella miniera del Tarinè.

Le scritte puntano il dito contro gli alpini dopo le accuse ricevute durante il maxi raduno di Rimini. Diverse infatti le testimonianze di alcune donne su presunte molestie subite, dal catcalling ad attenzioni spinte ricevute da presunti appartenenti al corpo.

"Voglio valorizzare fortemente la nostra associazione alpini come a livello provinciale e nazionale, i fatti di pochi non possono e non devono gettare fango sul valore enorme di un'associazione da sempre attiva nel nostro territorio - ha proseguito il primo cittadino varazzino - Gli alpini sono una risorsa per il nostro paese, i fatti che possono o non essere successi, non devono essere riconducibili a tutta l'associazione fatta di persone che nel volontariato a Varazze hanno sempre dato il loro contributo senza mai tirarsi indietro. Gli errori dei singoli non inficiano il giudizio che è sempre ottimo di tutta l'associazione. W gli Alpini".