"Percorsi di donne" a Cairo, una retrospettiva del maestro Roberto Gaiezza

La famiglia Gaiezza è lieta di presentare una retrospettiva dal titolo "Percorsi di donne, nei colori di un artista" del maestro Roberto Gaiezza.

Trascorsi quattro anni da quando ci ha lasciato l'artista, la famiglia ha fortemente voluto portare avanti il suo lavoro, in quanto ogni artista diventa immortale e continua a vivere, se la sua arte viene fruita dal pubblico.Pertanto, per questa mostra pubblica sono state radunate diverse opere, tra cui tele di grandi dimensioni e ceramiche, provenienti non solo dai familiari, ma anche da collezionisti ed amici.

Il posto più giusto per ammirare questa raccolta è nel suo paese, Cairo Montenotte, nel foyer del teatro "Osvaldo Chebello" presso il Palazzo di Cittá, in cui Gaiezza ha svolto la sua attività professionale e a cui è rimasto sempre legato, avendo coltivato - nel corso degli anni - rapporti, consolidatisi al di là della sfera artistica.

Degna di una menzione particolare è anche la tematica, che i figli, Alberta e Amedeo, hanno subito ritrovato nelle opere del loro padre e che riguarda l’illustrazione Femminile dal figurativo all'astratto. A tal proposito, proprio il figlio, Amedeo, ha voluto riassumere il segreto che suo padre gli aveva confidato e che lo guidava nella realizzazione delle sue opere; infatti, l’artista riteneva che “le donne non si capiscono, ma si intuiscono” e, nel riportare questa citazione, di seguito si riporta anche un breve commento del figlio, Amedeo, che così ci riferisce: "Guardando i quadri di mio padre e ricordandomi le sue parole inerenti al mondo femminile, cercavo - tra i colori e le geometrie informali - l'idea e la materia delle “sue'' donne, quali temi centrali e totalizzanti di tutte le sue opere e la sua arte. So anche che nel lungo percorso di ricerca e introspezione artistica, tutte le donne che ha dipinto e scolpito, nella ceramica e nell'acciaio, erano persone reali e parte del suo mondo, in quanto, così come l'arte astratta, mi diceva, non si può intuire, per capire una donna bisogna fondersi con essa, in un solo unico speciale colore. E proprio questo colore è quello che mio padre ha cercato tutta la vita e che, forse, davvero esiste in una delle tante donne che ha cercato d'intuire".

La mostra è realizzata con la collaborazione e amicizia della Galleria GULLIarte di Savona, nella quale a novembre – durante il suo percorso itinerante – sarà possibile visionare le opere del Maestro, a testimonianza dell’intento da parte della famiglia di programmare e sviluppare l’arte dell’Artista con l’intento di farlo continuare a vivere.

Il taglio del nastro si terrà venerdì 20 maggio alle ore 17.30. La mostra sarà visitabile fino al 5 giugno con il seguente orario: tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30. Domenica 10 - 12 e 16.30 - 18.