Loano, l'avvicendamento tra i banchi della minoranza è effettivo: Giovanni Tognini è un nuovo consigliere (FOTO)

Diventate effettive le dimissioni per impegni personali di Elena Burastero e la rinuncia di Paolo Gervasi, primo dei non eletti, dalla seduta consiliare di quest'oggi (lunedì16 maggio, ndr) il gruppo di minoranza "Nuova Grande Loano" potrà annoverare tra le sue fila Giovanni Tognini.

Il giovane imprenditore loanese, già dettosi entusiasta del nuovo impegno, andrà così a completare, insieme al capogruppo Luana Isella, all'ex candidato sindaco Giacomo Piccini e ai consiglieri Francesca Munerol e Giuseppe Rembado, l'opposizione.

"È stata una decisione difficile da prendere, ma in tutta onestà ho dovuto ammettere che gli impegni familiari e lavorativi non mi lasciavano il tempo per svolgere il mio ruolo con la serietà necessaria - dichiara Elena Burastero - Continuerò a seguire Nuova Grande Loano e a collaborare con il gruppo. Sia perché condivido profondamente il pensiero ed i progetti di questa lista, sia per garantire ai miei elettori che non smetterò di occuparmi delle loro esigenze".

Pieno di entusiasmo ed energia invece il neo consigliere: "Non nascondo di essere molto contento di poter ricoprire il ruolo di consigliere comunale. Mi spiace che Elena abbia dovuto fare questa scelta, e voglio anche ringraziare Paolo Gervasi per aver rinunciato a subentrarle, permettendo a me di vivere questa esperienza. Sicuramente dedicherò il massimo delle mie capacità per onorare questa opportunità".

"Ringrazio Elena per tutto il lavoro che ha fatto sia in campagna elettorale che dopo le elezioni - aggiunge Luana Isella, capogruppo di Nuova Grande Loano - So con certezza che potremo sempre avvalerci delle sue competenze e contare sul suo appoggio. Giovanni è giovane, ma con una grande esperienza lavorativa. È molto inserito sul territorio, partecipe, attento, ricco di iniziativa" conclude la capogruppo.