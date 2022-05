Peste suina: Bruzzone (Lega), 400mila euro per inizio recinzione tra Liguria e Piemonte

"Sono stati reperiti fondi per 400mila euro per dare il via al primo tratto della recinzione al confine tra Liguria e Piemonte per limitare la diffusione della peste suina. È l’inizio di un percorso politico e amministrativo, che dovrà necessariamente individuare risorse più corpose per finalizzare la messa in sicurezza dei territori. La Lega continuerà a monitorare gli sviluppi di una vicenda che può assumere contorni drammatici per intere filiere e migliaia di imprenditori, oltre agli imprevedibili risvolti di natura sanitaria". Lo dice il senatore della Lega Francesco Bruzzone, responsabile dipartimento Attività venatorie del partito, a margine della conferenza stampa a Castelnuovo Bormida, in provincia di Alessandria.