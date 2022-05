Un altro grande successo di beneficenza al "Migliorini" di Finale: oltre 400 le "Torte per Janira" prenotate

Hanno avuto un gran da fare in questi giorni gli studenti dell'istituto alberghiero "Migliorini" di Finale Ligure, impegnati nelle cucine della scuola a preparare anche quest'anno le oltre 400 torte di mele renette dell'iniziativa benefica "Una torta per Janira".

L'appuntamento, ormai consolidato, per ricordare la giovane ex studentessa dell'istituto vittima di femminicidio nel 2017 per mano dell'ex fidanzato anche quest'anno si è confermato un successo e, scaduto il tempo delle prenotazioni, da domani (17 maggio, ndr) sarà possibile ritirare i dolci presso la sede del "Migliorini" dalle 8.30 alle 13.

Il ricavato della vendita sarà devoluto in una borsa di studio per quelle studentesse che, coi fatti, hanno dimostrato di avere per così dire “ereditato” da Janira quelle qualità che l'hanno contraddistinta in vita, ossia l'impegno nel campo sociale o del volontariato. Ma anche nell'aiuto alla famiglia, agli amici o ai compagni di classe.