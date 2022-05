Albissola Marina, il 20 maggio al Centro esposizioni MuDA lo spettacolo "Poesie, storie, canzoni"

Venerdì 20 maggio 2022, alle ore 20.45 al Centro esposizioni MuDA (via dell’Oratorio, Albissola Marina), la "Compagnia della Fornace" presenta lo spettacolo "Poesie, storie, canzoni".

L’attività di un anno del Gruppo di lettura espressiva dell'associazione ‘La Fornace’ -che ha sede presso la Fornace Alba Docilia, in via Stefano Grosso ad Albissola Marina -, si chiude con il saggio di fine corso dal titolo ‘Parole, storie, canzoni’. L’appuntamento è per venerdì 20 maggio alle ore 20.45 presso la sala del Centro esposizioni MuDA di Albissola Marina (g. c.).

Dopo due anni di emergenza pandemica, finalmente, dall’autunno scorso, ‘La compagnia della Fornace” ha potuto riprendere il percorso di studio sulla espressività della voce. Malgrado la pausa forzata abbia notevolmente ritardato la formazione, nei mesi scorsi si è lavorato per trasmettere, attraverso un testo, l'emozione personale con la giusta intenzione vocale.

Il saggio finale può contare su dieci voci diverse e sulla presenza in scena di due musicisti professionisti, Marta Delfino e Marco Cravero, che si alterneranno agli attori con canzoni e musiche note e meno note. L’obiettivo, ambizioso, è quello di raggiungere il cuore degli spettatori.

La rappresentazione ha come ideatore e regista il maestro Lello Ceravolo, attore e doppiatore. Le voci sono di Adriana Antonielli, Valeria Bagnasco, Giampiero Bardeloni, Cesare e Maria Teresa Cavallo, Enrico Chiorra, Filippo Giusto, Enrica Noceto, Maria Teresa Quaglia e Angela Siri Santini.

L'incontro si avvale del patrocinio del comune di Albissola Marina. Si ringrazia per la collaborazione l’associazione ‘Cultura e solidarietà’. L'ingresso è libero.