Albenga, in arrivo le "bodycam" per gli agenti della polizia locale

Gli agenti dell’Ufficio Sicurezza Urbana della polizia locale di Albenga saranno dotati di speciali "bodycam" volte a garantire ancor più la sicurezza degli agenti, a potenziare l’aspetto deterrente di comportamenti illeciti durante interventi legati al contrasto della microcriminalità e, in abbinamento alle normali procedure operative del Comando di polizia locale, miglioreranno e faciliteranno l’accertamento dei fatti in caso di ipotesi di reato.

Spiega l’assessore alla polizia locale Mauro Vannucci: "Durante il Consiglio comunale di ieri sera (lunedì 16 maggio) abbiamo approvato la modifica del regolamento comunale di videosorveglianza in modo da permettere ai nostri agenti di polizia locale di poter utilizzare le "bodycam". Si tratta di videocamere che potranno essere indossate sulla divisa dagli agenti impegnati in speciali servizi di contrasto alla microcriminalità".

"La nostra polizia locale rappresenta un vero e proprio punto di riferimento sul territorio per quel che concerne la sicurezza urbana. Grazie alla preparazione e alla professionalità dei nostri agenti che, le notizie di cronaca lo evidenziano, effettuano arresti e portano avanti attività di indagine anche molto delicate, stiamo dando una vera e propria sferzata in tema di contrasto alla microcriminalità".

"Dotare gli agenti di nuovi strumenti che per tecnologia e modalità di utilizzo li possono aiutare nelle diverse attività, è di fondamentale importanza per la nostra Amministrazione che, da sempre, si è posta tra i suoi obiettivi quello di intervenire in maniera decisa ( in collaborazione con le forze dell’ordine attive sul territorio) sul tema della sicurezza urbana".

"Oltre all’aspetto operativo – conclude l’assessore Vannucci – le body cam saranno importanti anche in termini di deterrenza. È provato, infatti, che i cittadini sono maggiormente portati a mantenere un comportamento corretto, equilibrato e rispettoso delle norme in presenza della registrazione attraverso le videocamere che saranno ben visibile sulle divise dei nostri agenti. Siamo molto soddisfatti di poter dotare la polizia locale di Albenga di questa importante dotazione".