Altare, lavori in piazza Vittorio Veneto: zona disco sospesa nel centro del paese

"In accoglimento delle richieste pervenute agli uffici si è provveduto alla sospensione delle zone disco in centro paese. Per la durata dei lavori in piazza Vittorio Veneto sarà quindi possibile parcheggiare senza limiti orari anche nelle zone a disco. La segnaletica verticale è stata occultata". Cosi commenta in una nota il comune di Altare.

"Ricordiamo che la sosta temporanea nasce dall'esigenza di creare dei parcheggi a rapida rotazione per favorire la sosta di pochi minuti necessari agli acquisti nelle attività commerciali del centro".

"Per quanto possibile chiediamo di prediligere per le soste prolungate e notturne i parcheggi più periferici (piazza Primo maggio, via Restagno e piazza Giorello) dove normalmente non è difficile trovare stalli liberi a patto di due passi in più" concludono dal comune.