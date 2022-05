Finale, una vita all'insegna della regola benedettina per la comunità: il Comune premia padre Giovanni Amani

Veniva ordinato sacerdote il 14 maggio di 50 anni fa. Da allora don Giovanni Amani, monaco benedettino dell'abbazia di Finalpia, è diventato, col passare degli anni, un punto di riferimento per la comunità di tutto il rione finalese.

Così stamani la Giunta guidata dal sindaco Frascherelli gli ha consegnato, quale attestato di stima per la sua presenza e il suo impegno, una targa per celebrare questo importante traguardo.

"In questi anni di sacerdozio - spiega il primo cittadino - non solo si è occupato di celebrare la Santa messa in più di una parrocchia, ma si è sempre occupato dell'apiario benedettino e ha dato vita all'associazione di apicoltori della riviera".