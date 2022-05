Toirano riapre i parchi per i bimbi, il 18 maggio l’inaugurazione

Il parco giochi di Toirano, dopo i lavori di ristrutturazione, apre e inaugura invitando la cittadinanza, soprattutto i più piccoli, mercoledì 18 maggio alle 17.

La cerimonia di apertura, che vedrà presente il sindaco, la sua amministrazione e i bimbi delle scuole, inizierà dal Parco Rosciano con il taglio del nastro al cancello di ingresso e proseguirà con la benedizione di don Fabrizio.

I giochi esistenti sono stati sostituiti da percorsi ludico- ginnici, uno scivolo multifunzione, un dondolo bilico, e una altalena per disabili.

“I nostri parchi, soprattutto nel periodo post lockdown, sono stati molto utilizzati da bambini e ragazzi con le loro famiglie – spiegano dall’amministrazione comunale -, è sembrato quindi giusto donare delle nuove attrattive, per renderli sempre più sicuri e sempre più vivibili alla luce della condivisione degli spazi pubblici in comunità, per tutti i nostri cittadini”.

“È stato un periodo di sacrificio non avere aperti i nostri parchi, ma da mercoledì potranno essere di nuovo fruibili. Ci auguriamo che, visto il sacrificio fatto a livello economico da parte del comune, i nostri concittadini più giovani possano aver rispetto di queste attrezzature nuove, usandole per divertirsi e svagarsi senza vandalizzarle”, concludono.

La cerimonia si avvarrà dell’animazione di Simone Peretti con i suoi trampolieri e ai presenti verrà offerto dall’amministrazione comunale un piccolo buffet.