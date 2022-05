La nostra regione set sempre più ambito: si cercano figuranti per fiction e altre riprese

Comparse liguri sempre più protagoniste in fiction e lavori nella nostra regione. Si stanno svolgendo, in questi giorni, le riprese dello spot di una nota marca di abbigliamento sportivo, presso le nostre spiagge.

Continuano le ricerche, da parte di "Starfilm Liguria" di figurazioni da poter inserire nei vari lavori che si stanno susseguendo nella nostra Regione.

L'associazione culturale "Starfilm Liguria", in collaborazione con Creative Academy, organizza quindi, per venerdì 20 maggio dalle ore 15 alle ore 20, un casting aperto a tutti dai 18 ai 70 anni, per selezionare volti nuovi per figurazioni e piccoli ruoli (anche per chi non ha mai avuto esperienza) per una produzione imminente da svolgersi in Liguria.

Presentarsi muniti di carta d'identità in Corso Vittorio Veneto 31 a Savona. Per info: Giuseppe 3487211191