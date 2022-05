'uBroker': "Metaverso terza dimensione della formazione per privati e imprese"

Dopo il conseguimento di importanti e prestigiosi traguardi che certificano il proprio costante trend di crescita attestato universalmente anche da autorevoli testate giornalistiche di settore quali ‘ Il Sole 24 Ore’ e il ‘ Financial Times’ , ‘uBroker’ prosegue la sua incessante corsa verso l’innovazione.

Evolvendo verso un modello di business articolato, multitasking e funzionale insieme, capace di coniugare al meglio, con ameno e producente equilibrio, i punti di forza di strumenti differenti legati ai molteplici ambiti della miglior formazione professionale erogabile possibile.

Facendoli convivere. Esaltando le peculiarità di ciascuno al fine di dotare i propri professionisti di un paniere di strumenti ricco e in continuo aggiornamento con cui vincere giornalmente la sfida con un mercato sempre più affollato e competitivo.

Così, dopo la riuscita moltiplicazione di opportunità di volumi d’affari resa rapidamente possibile anche in piena pandemia dall’immediato approntamento di un efficace sistema di condivisione dei contenuti on line, e la felice e fortunata ripresa delle sessions formativo-accademiche dal vivo sul territorio italiano, ‘uBroker’ ingrana la marcia per porsi, ancora una volta di più, stabilmente sulla corsia di sorpasso.

Guardando con maggiore interesse anche alle job opportunities incluse nel Metaverso , nuova e massima frontiera dell’interazione nell’ambito dello sviluppo dei più avveniristici e avanguardistici orizzonti di realtà virtuale.

Che, pur avendo preso le mosse dal mondo dei videogiochi, costituiscono sempre più una frontiera in grado di calamitare gli interessi della new economy per via dell’alto tasso di interattività alla base della nuova tecnologia, fatta di avatar, schemi immersivi e moltiplicazione esponenziale delle occasioni d’incontro anche sul piano più tecnicamente e propriamente professionale.

“Fondiamo da sempre la forza della nostra Azienda su una strategia di cambiamento capace di includere il meglio di ciò che precede con quanto di buono compone ciò che segue, in un’ottica di fluida soluzione di continuità”, esordisce Cristiano Bilucaglia , Founder, Ceo e Chairman dell’impresa piemontese condivisa con l’emiliano Fabio Spallanzani .