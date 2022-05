Noberasco ai nastri di partenza dell’11° Meeting Internazionale Città di Savona

L’evento organizzato dal Cus Savona con la collaborazione del Cus Genova realizzato anche grazie al contributo del Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei Ministri vede Noberasco impegnata come Main Sponsor con la finalità condivisa di appassionare allo sport ed educare al benessere che ogni giorno promuove attraverso i suoi prodotti innovativi.

Così Mattia Noberasco, Ad dell’azienda ha commentato “atleticamente” oggi alla conferenza: "Abbiamo scelto di essere main sponsor dell’11° Meeting Internazionale Città di Savona perché crediamo nelle sfide, nella competizione positiva e nei valori dello sport. Vogliamo trasmettere alle nuove generazioni l’importanza del connubio alimentazione-sport ed essere portavoce di corretti stili di vita. La frutta secca o disidratata è uno spuntino energizzante trasversale, adatto a tutti: atleti, bambini, adolescenti, sportivi non agonisti, mamme e professionisti, persone sempre in movimento che vivono gran parte della propria giornata fuori casa ma non per questo rinunciano al proprio star bene …e con Noberasco è (più) facile!".

Noberasco è sempre più orientata verso i consumatori che desiderano scegliere uno stile di vita sano consapevoli che movimento e corretta alimentazione sono elementi fondanti del proprio benessere. Per questo l’azienda ha scelto di essere partner di questo importante evento nell’ambito dell’atletica che vede come uno sport vero, nobile e pieno di valori alti.

Azienda ligure con heritage centenario, Noberasco orienta e sviluppa la sua strategia commerciale verso la diversificazione dei canali di vendita diretta che possano diventare punto di riferimento per il consumatore evoluto e attento ai propri stili di vita, in ogni occasione della giornata.