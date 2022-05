Si è conclusa Montagnauisp 2022

UISP e le sue associazioni, a cominciare da Monesi Young, salutano lo splendido territorio e la magnifica comunità di Rezzo, ma è solo un arrivederci perché torneremo con nuove proposte di turismo sportivo e di formazione.

Siamo sempre più convinti che un “nuovo Rinascimento Italiano” parta proprio dalle piccole comunità, ancora coese e con le quali è possibile far crescere iniziative realmente sostenibili verso l’ambiente, l’economia e il tessuto sociale.

Il bilancio degli otto giorni di MONTAGNAUISP 2022 è senza dubbio positivo, sia per la partecipazione sia per la qualità delle iniziative. Il calendario era veramente denso e fino a domenica 15 sono proseguite le escursioni nel territorio, le attività culturali, gastronomiche e naturalistiche, le arrampicate e la formazione di Operatori Sportivi Outdoor.

Un particolare ringraziamento va allo staff dell’ASD Monesi Young coordinato del presidente Alessandro Bellotti, ai suoi Tecnici e Accompagnatori Naturalistici, agli Istruttori di Arrampicata dell’ASD GekoClimb di Sanremo e dell’ASD Lupi del Beigua di Sassello, ai formatori dei Corsi di Orientamento e di Operatore Sportivo Outdoor, ai relatori delle serate culturali e naturalistiche, agli sponsor che hanno creduto nella manifestazione.

UISP Nazionale ha data fiducia e supporto al progetto di MONTAGNAUISP, presentato dal Settore di Attività Montagna, affinché venisse ripreso questo momento di aggregazione e di formazione che si svolge da anni nelle aree Parco Italiane.

MONTAGNAUISP è una manifestazione ”sostenibile” nel territorio, per il territorio e quest’anno verrà certificata LIFEGATE. Infatti, le emissioni di anidride carbonica generate nelle attività dell’evento saranno calcolate e compensate attraverso interventi di creazione e tutela di foreste in crescita in Madagascar.

A conclusione della settimana dopo una visita guidata al Castello di Rezzo, siamo stati ospiti di un simpaticissimo rinfresco al quale hanno partecipato il Vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, gli amministratori del Parco Alpi Liguri, il Presidente del CAI Liguria Roberto Manfredi.

Vogliamo ancora una volta ringraziare per la loro ospitalità Rezzo e i Comuni limitrofi, i produttori locali, gli operatori dell’accoglienza turistica e della ristorazione, Elisa e la Pro Loco di Rezzo, il Sindaco Renato Adorno e il Consigliere Federico Ceriati. Entrambi si sono anche cimentati nell’arrampicata sportiva: bravi!