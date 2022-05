Sfuso Diffuso pensa alla sostenibilità nel mondo dei vestiti e diventa "Vesto Sfuso"

Diventata ormai una delle realtà più impegnate del territorio finalese, e non solo, per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente e l'ecosostenibilità, il progetto "Sfuso Diffuso" nel mese di maggio 2022 organizza una rassegna di eventi dedicata alla sostenibilità ambientale nel mondo dei vestiti e nel settore tessile.

Grazie alla partecipazione di sarte locali, esperti di associazioni di settore, imprenditrici sul territorio, realtà benefiche e di solidarietà è pronto infatti a trasformarsi in "Vesto Sfuso", un ricco calendario di iniziative di approfondimento sui temi dell’etica e dell’ecologia nella scelta di acquisto dei vestiti, del riuso, dell’usato, del rattoppo e del rinnovo degli abiti.

Le conferenze e i laboratori si terranno nella cornice del palazzo storico Museo d’arte contemporanea Casa del Console di Calice Ligure, e le visite coinvolgeranno realtà imprenditoriali del finalese.

Nel calendario dei numerosi appuntamenti, si inseriscono l’intervento di Antea Guzzi di "Cittadini Sostenibili APS", virtuosa realtà genovese, per illustrare i retroscena etici ed ecologici del settore dell’abbigliamento e proporre alternative più sostenibili nelle nostre scelte di acquisto; a integrare approfondimenti culturali, anche la mano esperta della sarta Doretta per due laboratori di rattoppo e riparo di abiti, adatti a tutti i livelli. Ospiti di Sfuso Diffuso anche la Dottoressa Denise Freccero e la Dottoressa Arianna Falco di "Ostetriche per la famiglia", per due approfondimenti sulle eco mestruazioni e la salute della donna, e sui pannolini lavabili e la salute del bambino. Il loro intervento sarà occasione per il lancio della "Pannolinoteca" di Sfuso Diffuso: servizio aperto a tutte le famiglie del territorio per la formazione sul tema e la prova delle diverse tipologie di pannolini lavabili ecologici.

"Vesto Sfuso" non sarà solo l’occasione per laboratori e approfondimenti tematici, ma anche il pretesto per scoprire e visitare le storie di due imprenditrici di Finalborgo: Italia Furlan e il suo atelier "Arti.ficio" il 20 maggio alle 18.30 e Maria Parizotto del negozio di abbigliamento usato People for People il 24 maggio alle 18.30, seguirà in entrambe le occasioni un momento di scambio con aperitivo. Ad arricchire l’offerta dei laboratori: il 25 maggio alle ore 18 si imparerà come trasformare un ombrello in disuso in borsa per la spesa con la sarta Aurora Rosa, il 28 maggio alle ore 15 con Sara Tassara, Marcella Arnuzzo e Nuccia Antoniazzi la sartoria nella creazione di un mandillo con la tecnica del patchwork si unirà alla creazione di una narrazione di gruppo, per sviluppare sinergicamente creatività e tecnica; a concludere il ciclo di laboratori anche il primo cittadino di Calice Alessandro Comi, condividerà il proprio mestiere il 1 giugno alle ore 20.30 in un workshop di tappezzeria sul rinnovo di una sedia.

"Vesto Sfuso" si chiuderà in bellezza il 5 giugno dalle ore 18 alle ore 22 con il grande evento di scambio "Swap Party" in Piazza Cesio a Calice Ligure, accompagnato da aperitivo, dj set di Pietro Ravera e dal gruppo Edhera. Sarà possibile scambiare vestiti, articoli per la cucina e biancheria per la casa, accessori per animali, con la collaborazione di Caritas Vicaria del Ponente e del Canile di Finale Ligure. Rispondono alla chiamata per questo evento di comunità il gruppo Mugugno Finalese e la lista studentesca Wave del Liceo Issel di Finale Ligure.

Tutti gli eventi della rassegna "Vesto Sfuso" sono gratuiti ed è gradita la prenotazione al numero 3406354018 o scrivendo a sfusodiffuso@gmail.com. Per tutti i dettagli si invita a visitare le pagine social di Sfuso Diffuso Calice Ligure.