Prevenzione tumori del seno, tra il 2019 e il 2020 mammografie ridotte del 50%: "Si è abbassata l'età media"

Sabato 21 maggio in piazza Sisto IV a Savona, si svolgerà una manifestazione di sensibilizzazione verso la prevenzione dei tumori del seno con un camion-ambulatorio che sosterà tutto il giorno.

L’iniziativa, presentata nella Sala Rossa di Palazzo Sisto, è patrocinata dal Comune di Savona.

“Il periodo del lock-down è stato un periodo di mancata prevenzione - osserva il vicesindaco Elisa Di Padova - ora è venuto il momento di dire alle donne che devono tornare a prendersi cura di sé. Abbiamo voluto appoggiare subito questa iniziativa perché segna il ritorno a una normalità nella quale la prevenzione deve trovare un posto importante. Il motto da qui in poi deve essere: ‘Non rimandiamo più, riprendiamoci la nostra salute”.

Il mancato screening, conferma Hugo Martines, presidente della Lilt di Savona, “è una cambiale che andrà a scadenza tra qualche anno. La LILT da tempo segnala che in questi anni di emergenza sanitaria sono saltati milioni di esami in tutta Italia, il Covid – 19 ha necessariamente rallentato i programmi di prevenzione”.

Un dato fra tutti: “L’Osservatorio Regionale Ligure degli screening - sottolinea Martines - ha reso noto che dal 2019 al 2020 le mammografie preventive si sono ridotte del 50%. Si calcola che a qualche centinaio di donne in Liguria è stata negata dalla situazione contingente la possibilità di una diagnosi precoce di questa malattia, con tutti i noti vantaggi associati allo stadio più favorevole".

L’organizzazione della giornata del 21 maggio è a carico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Savona insieme a ITAS Assicurazioni. La LILT è un ente pubblico costituito da volontari che mettono a disposizione il loro tempo per promuovere, secondo lo statuto che ha appena compiuto 100 anni, la prevenzione delle malattie, specie oncologiche. La ITAS è una Mutua Assicuratrice che con l’impegno dell’Agenzia Mutualistica e storica di Savona ha deciso di finanziare il progetto dell’ambulatorio mobile.

La dottoressa Marina Robino, responsabile insieme al figlio della Robino Grossi Bianchi snc è particolarmente sensibile a questi temi: “Facciamo parte di un progetto denominato agenzie mutualistiche, agenzie che hanno deciso di condividere con la nostra compagnia valori quali solidarietà, equità e mutualità. Siamo tutte agenzie che cercano di essere attive a livello sociale. E il 21, insieme alla LILT, parleremo di prevenzione, ma anche di condivisione, partecipazione e valori umani, tutte cose che sono state trascurate in questi ultimi due anni”.

L’insieme di queste forze permetterà di approntare un ambulatorio mobile in piazza dalle 8 alle 20 per permettere visite preventive senologiche gratuite, mentre in piazza si distribuirà materiale informativo su tutte le possibilità offerte dalla Lilt sia negli uffici di Savona sia di Cairo a livello di prevenzione globale, anche, ad esempio, per quanto riguarda la mappatura dei nei.

“Appena aperte le prenotazioni, sono iniziate le telefonate di persone interessate - conclude Martines - a conferma che, se si dà la possibilità di prevenire le malattie, le donne capiscono senza difficoltà quanto conviene”.