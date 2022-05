Anche l'Istituto Comprensivo Carcare protagonista del progetto "Nutrire la fame del sapere attraverso il digitale" (FOTO)

Dopo il primo incontro on line di lunedì scorso, si è svolta oggi la prima lezione in presenza nell'ambito del progetto "Nutrire la fame del sapere attraverso il digitale", finanziato con fondi PNSD.

Il progetto prevede il coinvolgimento di istituti geograficamente dislocati sia all’interno della stessa regione (IIS Parmenide e l’I.C. di Roccadaspide (SA), sia in regioni diverse (I.C. di Capraia e Limite (FI) - Toscana e I.C. di Carcare (SV) - Liguria). Il percorso progettuale si fonda sul tutoraggio degli studenti dell’Istituto Parmenide, Scuola Secondaria di II grado, sugli studenti dell'Istituto Comprensivo di Carcare (SV) ed a seguire sugli allievi dell' I.C. di Capraia e Limite.

Il progetto consentirà quindi agli studenti di essere prima discenti per poi trasformarsi in docenti per i ragazzi più giovani mettendo in atto le metodologie del peer tutoring e del cooperative learning nell’ambito della robotica e della programmazione. L'entusiasmante esperienza prosegue ancora domani in presenza.

"Grazie ai docenti Francesco Bortolotti dell'IC Carcare e Sonia Del Vacchio e Cosimo D'Agosto dell'IIS Parmenide per la competenza e la disponibilità con cui lavorano per la scuola di oggi" dichiara Raffaella Battiloro, Dirigente scolastico dell’ IC Carcare.