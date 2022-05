Andora pensa ai suoi maturandi: due incontri per prepararsi al meglio all'esame

In vista del prossimo Esame di Maturità per gli studenti del quinto anno delle Superiori, l'Amministrazione comunale di Andora promuove un corso gratuito di preparazione a questo importante momento, nel quale prende da sempre forma il passaggio dal mondo della scuola a quello del lavoro e dell'università.

Nel dettaglio, il prof. Daniele Martino (presidente del Consiglio comunale e delegato alle politiche giovanili) terrà due incontri nei giorni di sabato 28 maggio e sabato 11 giugno (entrambi alle ore 10 a Palazzo Tagliaferro); nel primo, si tratterà della preparazione alla prima prova scritta, con uno sguardo di insieme sulle varie di tipologie di tema e una attenta analisi delle modalità per un svolgimento efficace della prova; nel secondo, sarà affrontato il colloquio finale, con una particolare attenzione alla scansione dei tempi e alla chiarezza ed espressività dell'esposizione orale.

"La Maturità è da sempre un momento molto intenso e partecipato dagli studenti, che la complessa situazione degli ultimi anni scolastici contribuisce a rendere ancora più atteso - dichiara il presidente del Consiglio comunale Daniele Martino - Lo scopo di questi due incontri è concentrare i ragazzi su come la loro preparazione e le loro abilità possano essere espresse al meglio durante il tema e il colloquio orale, in modo che l'esame non sia visto come un percorso a ostacoli ma come il coronamento di una esperienza di studio e di vita scolastica".

Il progetto si inserisce nel quadro delle iniziative promosse dal presidente Daniele Martino, che hanno preso il via nel periodo della pandemia e finalizzate ad aiutare gli studenti ad affrontare lezioni, esami in remoto sia nella scuola dell'obbligo che all'università.

"Dopo le iniziative per distribuire ai nostri ragazzi una serie di utili dispositivi per lo studio e la didattica come computer e tablet, questi due incontri sono un ulteriore tassello del programma delle politiche giovanili - dichiara il sindaco Mauro Demichelis - Sono certo che anche all'Esame i nostri studenti confermeranno gli ottimi risultati che hanno raggiunto negli scorsi anni, frutto di un impegno concreto e costante da loro sempre dimostrato".