Il grande cuore di Sofia Goggia e l'ammiratrice "segreta": l'appello della campionessa per trovare la piccola Giulia

Essere uno sportivo professionista è uno dei lavori in cui si possono raccogliere le maggiori soddisfazioni. Non solo quelle del risultato personale, del trofeo vinto, che portano fama e visibilità.

È capitato alla campionessa di sci Sofia Goggia, che ha raccontato la bella storia sul suo profilo Facebook: "Giulia è una bambina di Finale Ligure che, a ogni manifestazione in cui sa che ci sarò, si presenta con un libro in regalo, al cui interno c’è sempre una dedica che arriva al cuore".

L'ultimo episodio a Lenna, nel bergamasco, con un altro libro e una nuova dedica: "Tutte le volte in cui ho avuto paura ho pensato a te e non mi sono fermata, tutte le volte in cui sono stata triste ho pensato a te e non mi sono arresa, tutte le volte in cui avrei potuto mollare ho pensato a te ed ho resistito, il tuo coraggio mi ha dato coraggio. Sei unica e preziosa per chiunque. Ti voglio bene".