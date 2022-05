La mancanza di autostima dietro alla comparsa della depressione

Il tuo livello di autostima gioca un ruolo decisivo sulla percezione che hai di stesso. Un’influenza che diventa evidente quando si parla di disturbi dell’umore come la depressione.

Come spiegato su vadoalmassimo.it in questo articolo, cercare di aumentare il grado della propria autostima, quindi, potrebbe rivelarsi una buna idea al fine di contenere il potenziale nocivo della depressione mentre si percorre un “tragitto psicologico” per trovare una soluzione efficace della problematica. Il modo in cui ti vedi e ti valuti, infatti, può impattare positivamente o negativamente sulla tua salute mentale. E di conseguenza sulla qualità della tua vita.

Chi si trova avvolto dalle spire dolorose della depressione, molto spesso, ha un passato caratterizzato da un basso livello di autostima. Una “situazione emotiva” caratterizzata da sentimenti di inutilità e di incapacità.

Sono sensazioni che, quasi sempre, affondano le loro radici nei traumi subiti durante l’infanzia o dipendono dallo stile educativo ricevuto dai propri genitori. Le ricerche effettuate arrivano anche a contemplare delle “tendenze genetiche” tra le cause di una bassa autostima.

Non mancano quindi le prove che dimostrano che la mancanza di un sufficiente livello di autostima sia un comportamento che abbiamo appreso. Una conclusione che conduce verso una possibilità e una speranza: come abbiamo appreso a valutarci in modo negativo, così possiamo imparare a “pesarci” in modo più positivo e migliorare la nostra condizione emotiva.

L’Indissolubile Legame Tra Bassa Autostima E Depressione

Chi soffre di depressione lo nota spesso: i sintomi peggiorano quando i pensieri su sé stessi diventano sempre più negativi.

Uno studio condotto su più di mille studenti vietnamiti si è prefisso di indagare l’incidenza di uno stato di bassa autostima tra gli adolescenti e quale correlazione questo potesse avere con il rischio dell’insorgere di una depressione.

I risultati, che hanno confermato le conclusioni di altre precedenti ricerche, hanno sottolineato il legame tra bassa autostima e un aumentato rischio di disturbi d’ansia, depressione e pensieri autolesionistici e suicidi.

Gli studenti che hanno evidenziato un basso livello di autostima avevano un rischio 6 volte più elevato rispetto agli altri di contrarre una depressione.

Un legame che spesso viene sottovalutato nonostante le situazioni di bassa autostima siano molto diffuse tra le persone di tutte le età.

Le persone che lamentano un basso livello di autostima tendono a catastrofizzare gli eventi e le situazioni che si trovano a sperimentare nel quotidiano. Cosa che va a peggiorare ulteriormente il modo in cui si vedono e percepiscono, innescando un circolo vizioso al ribasso che può portare dritto verso uno stato depressivo. Soprattutto quando tra i meandri della propria mente emerge un senso di colpa originato dalla percezione della propria incapacità di reagire.

In Che Modo La Bassa Autostima Impatta Sulla Tua Salute Mentale

I momenti di crisi personale sono le “sabbie mobili” in cui può sprofondare la tua autostima e su cui può crescere la “pianta infestante” della depressione.

Se è vero che non tutte le persone che hanno problemi di autostima finiscono nella categoria psicologica dei “depressi”, è vero anche che quasi tutte le persone che lamentano uno stato depressivo hanno un basso livello di autostima.

La mancanza di fiducia in sé stessi viene elaborata sia a livello conscio che inconscio.

Sono molte le situazioni di vita vissuta da cui può consapevolmente scatenarsi:

· la rottura di una relazione sentimentale

· il mancato raggiungimento di un obiettivo professionale

· un infortunio invalidante

· la diagnosi di una grave malattia

· la perdita di una persona cara ecc.

Ma spesso i sentimenti di inutilità, incapacità e inferiorità si nascondono nei meandri del nostro inconscio ed emergono dalla nostra interiorità senza apparenti motivi logici. Questo porta con sé un maggior grado di disperazione proprio perché non sapremo neanche contro chi combattere, se mai riuscissimo a trovare le forze per farlo.

Il problema è che le sfide, nella vita, sono inevitabili e il percepire di non possedere l’arsenale necessario per affrontarle ci porta in un vortice di sconforto generalizzato sul fondo del quale ci aspetta la depressione.

Qual è Il Livello Della Tua Autostima?

Dopo tutto quello che ci siamo detti sin qui, sarai d’accordo con me che è importante saper “misurare” il proprio livello di autostima, dato che, possederne a sufficienza, ci fornisce una buona protezione dal rischio di numerose problematiche di tipo psicologico.

Prova a porti queste domande:

· Quando qualcosa va storto, ti dai sempre la colpa?

· O al contrario, dai sempre la colpa agli altri e non ti prendi mai nessuna responsabilità?

Sono quesiti che vogliono gettare un po’ di luce sul tuo modo di reagire alle situazioni problematiche della vita.

Sia il “sentirsi sempre in colpa” che l’evitare come la peste ogni tipo di responsabilità sono il sintomo di una condizione psicologica poco centrata e un’insicurezza di fondo che andrà ad impattare negativamente ed inevitabilmente sul tuo stato di salute mentale generale.

La tendenza a catastrofizzare gli accadimenti esistenziali, il permanere costantemente all’interno di un flusso di pensieri negativi, la passività nell’interagire con gli altri e la poca cura di sé sono tutti indicatori di uno stato di bassa autostima. E come ho cercato di spiegare, sono anche dei “premonitori” di una possibile depressione.

Anche l’incapacità di gestire il proprio livello di stress e la tendenza a trovare riparo nell’abuso di alcol e altre sostanze nocive non faranno del bene al tuo livello di autostima.

Cosa Fare Per Risalire La Scala Dell’Autostima

La modernità, con la sua costante crescita tecnologica, ha aumentato le possibilità di trovare delle soluzioni utili per le nostre problematiche quotidiane. Così, ci sono persone che tentano di reagire ad una condizione di mancanza di autostima, utilizzando delle applicazioni da cellulare che diffondono esercizi di meditazione e di consapevolezza per elevare il loro livello di autostima.

Inoltre se lamenti una situazione di bassa autostima e dei sintomi di depressione prendi in considerazione questi suggerimenti:

· frequentare un corso di yoga

· fare delle sedute di massaggio rilassante

· prendere l’abitudine di fare un bagno caldo

· impegnarsi a socializzare di più

· cercare di intrattenere relazioni positive

· prendersi del tempo per meditare

· visitare luoghi di culto

· leggere libri di crescita personale e spirituale

· ritagliarsi dei momenti da dedicare alla preghiera

· coinvolgersi maggiormente in attività comunitarie

· coltivare la pace e la gioia

Infine, se vuoi rimanere su soluzioni più “scientifiche” più di uno studio ha dimostrato che la Terapia Cognitivo Comportamentale si rivela utile nel cercare di contenere le conseguenze negative di una situazione di bassa autostima.

E’ un approccio di cura psicologica che si focalizza sull’identificazione e sulla modificazione di tutti quei pensieri inutili e debilitanti che affossano la tua autostima, per condurti verso un assetto mentale più costruttivo e propositivo.

Si rivela utile per uscire dalla “botola mentale” del “giusto e sbagliato” per entrare nella dimensione della “curiosità positiva” al fine di poter trarre insegnamento e giovamento da tutto quello che ci può accadere nella vita.

Il concetto fondamentale su cui costruire la propria autostima è uno solo:

tutti abbiamo un valore intrinseco nonostante gli errori che abbiamo commesso in passato

Ecco che un percorso psicoterapeutico può aiutarti ad identificare i “blocchi” in cui si è arenata la tua voglia di crescita in termini di autostima e riscoprire così quel tuo “valore personale” su cui sviluppare una vita qualitativamente migliore.

Il sostegno di uno psicoterapeuta può aiutarti a risolvere i sentimenti di inadeguatezza e scoprire l’origine della tua bassa autostima. Il primo passo per immetterti sul cammino dell’amore, della compassione e della comprensione di te stesso.