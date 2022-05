"Buongiorno ceramica" nei musei della Baia: "Promuoviamo lo scambio tra le eccellenze del nostro paese"

Savona e tutto il territorio della Baia della Ceramica aderiscono a ‘Buongiorno Ceramica!’, un’iniziativa nazionale promossa da AiCC (Associazione Italiana Città della Ceramica) che coinvolge le 45 Città della Ceramica sparse in tutta Italia.

Un’iniziativa lunga un intero weekend, quello del 21 e 22 maggio, nata per promuovere la ceramica artistica e artigianale e per riportarla al centro della sensibilità e dei costumi italiani.

“Nel territorio della Baia della Ceramica ‘Buongiorno Ceramica!’ dura un giorno in più, partiamo venerdì 20 maggio con un’iniziativa alla Pinacoteca” spiega l’assessore alla Cultura di Savona, Nicoletta Negro, che in qualità di rappresentante della Baia della Ceramica questo pomeriggio sarà presente in videoconferenza alla presentazione nazionale dell’iniziativa che si tiene alla Camera dei Deputati.

"La via Savonese di festeggiare ‘Buongiorno Ceramica!’ - spiega ancora l’assessore Negro che ha presentato l’iniziativa in una conferenza stampa congiunta insieme con il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti e gli assessori alla cultura e al turismo di Albisola Superiore, Luca Ottonello e Simona Poggi, e di Celle Ligure, Stefania Seberru e Giorgio Siri - è un modo per creare occasioni di scambio tra le eccellenze del nostro Paese. Il progetto, intitolato ‘L’Arte dei Suoni e della Ceramica attraverso l’Italia’, è concepito come una sorta di giro d’Italia dell’arte e della musica grazie a un ciclo di 4 concerti a ingresso libero nei musei di Savona, Albisola Superiore, Celle Ligure e Albissola Marina tutti introdotti e contestualizzati dal professor Ferdinando Molteni”.

Ogni esposizione con concerto costituirà un omaggio a una diversa regione d’Italia e alla sua tradizione artistica, compresi i musicisti che arrivano o si sono formati nella regione dedicata e che poi hanno allargato la propria esperienza con collaborazioni di spessore internazionale e concerti in tutto il mondo.

Il programma

Venerdì 20 maggio ore 17, Savona (Sala conferenze della Pinacoteca) - Omaggio all'Abruzzo con la ceramica di Castelli tra tradizione, Aligi Sassu e Franco Summa. Musica di Maurizio Di Fulvio (chitarra) e Alessia Martegiani (voce). A seguire ingresso gratuito al Museo della Ceramica.

Sabato 21 maggio ore 17.30, Albisola Superiore (Giardino del Museo della Ceramica M. Trucco) - Omaggio all'Emilia Romagna con la ceramica di Faenza e il Museo Zauli. Musica di Vanni Montanari (flauto), Donato D’Antonio (chitarra). A seguire ingresso gratuito al Museo.

Sabato 21 maggio ore 21, Celle Ligure (spazi espositivi della Biblioteca Costa) - Omaggio alla Campania, la ceramica in terra Salernitana. Musica di Raffaele Bertolini (clarinetto), Giuseppe Lo Preliato (oboe) e Fausto Polloni fagotto). Esposizione di opere in ceramica.

Domenica 22 maggio ore 21, Albissola Marina (MuDa Museo Diffuso) - Omaggio alla Liguria, la ceramica futurista ad Albissola. La musica futurista con Elena Buttiero e Anita Frumento (pianoforte a quattro mani).