Coop Liguria, al via un’inedita campagna valoriale che racconta gli impegni sul territorio

Sarà diffusa a partire da domani, giovedì 19 maggio, su tutti i principali mezzi di comunicazione locali, un’inedita campagna istituzionale di Coop Liguria che, per la prima volta nella sua storia, racconta i tanti impegni assunti a beneficio del proprio territorio, dove è presente fin dal 1945.

L’iniziativa è partita da un’indagine sulla percezione di Coop Liguria sul territorio, affidata a SWG – società di ricerca tra i leader in Italia nel settore - che ha coinvolto 4.000 cittadini e Soci residenti in Liguria, confermando la leadership valoriale detenuta dalla Cooperativa in regione.

Coop Liguria, infatti, è risultata l’insegna distributiva in cui viene riposta maggiore fiducia (l’81% del campione le accorda piena fiducia) e anche quella più impegnata nel sociale (lo pensa l’83% degli intervistati).

Le aree di impegno riconosciute a Coop Liguria sono risultate soprattutto la valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, la tutela dell’ambiente, la lotta allo spreco e il sostegno alla scuola.

“Con questa campagna - commenta il Presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis, che è la prima realizzata internamente nella nostra storia - puntiamo a ribadire la nostra distintività di cooperativa in un momento in cui fare impresa in modo responsabile è particolarmente importante, per riuscire a superare le gravi crisi che stiamo affrontando a causa della pandemia e della guerra in Ucraina, senza alimentare ulteriormente le diseguaglianze”.

“Come Coop Liguria - continua Pittalis - operiamo da sempre su questo territorio, al quale ogni anno restituiamo supporto in termini economici e di progettualità, collaborando con moltissime associazioni e instaurando con i fornitori locali relazioni tese a valorizzarli e che rispettano il loro lavoro”.

Anche la creatività della campagna è stata affidata a un’agenzia del territorio, la genovese Meloria, e i protagonisti non sono modelli, ma veri lavoratori della Cooperativa, che si sono candidati partecipando a un casting promosso internamente. Oltre a loro, in rappresentanza del target “silver”, ha partecipato un Socio, che ha collaborato per molti anni alla realizzazione del programma escursionistico di Coop Liguria “Camminiamo insieme”, la cui organizzazione è interamente affidata a Soci volontari.

I protagonisti sono ritratti in location liguri o su luoghi di lavoro, in momenti di vita quotidiana, ciascuno commentando attività e iniziative che vedono Coop Liguria coinvolta a vario titolo a livello valoriale, e dove lo slogan trainante è “Alle società per azioni preferiamo le azioni per la società”. Uno slogan che sottolinea il ruolo e la mission della Cooperativa e ne amplifica la distintività nell’impegno sociale, confermata anche dalla ricerca di SWG.

Come detto, l’avvio della campagna è previsto dal 19 di maggio, per alcune settimane, sui media on e off line. A partire da quel momento, il pay off “Azioni per la società” caratterizzerà tutta la comunicazione locale delle iniziative valoriali e delle campagne sociali a cui Coop Liguria partecipa o che sostiene nel corso dell’anno.