Dopo il restyling ecco il nuovo parco giochi di Toirano, il sindaco De Fezza: "C'è bisogno di respirare aria di comunità" (FOTO e VIDEO)

Festa grande a Toirano per la riapertura, dopo i lavori di ristrutturazione, del parco giochi. Quest'oggi, infatti, si è tenuta la cerimonia di apertura alla presenza del sindaco Giuseppe De Fezza, di diversi esponenti della sua amministrazione e dei bimbi delle scuole.

Dopo il taglio del nastro al cancello di ingresso, l'invasione giocosa dei più piccoli con tanto di benedizione da parte di don Fabrizio.

"Una giornata importante, una giornata di festa per Toirano e per la sua comunità - ha commentato il sindaco Giuseppe De Fezza - abbiamo voluto dare un segnale importante per uscire dalla pandemia riaprendo tutte le aree verdi e riammodernandole. Abbiamo realizzato i nuovi giochi nel parco Rosciano e nel parco Romina. Il riammodernamento di tutti i giochi è stato un investimento importante, di circa 40 mila euro, ma c'è un percorso: abbiamo fatto due aree, una per i bambini più piccoli l'altra per una fascia medio piccola, andremo poi a realizzare un nuovo parco con dei percorsi e degli attrezzi sportivi all'interno del parco del Marchese".

Un'attenzione particolare, dunque, per i più piccoli reduci dalle conseguenze sociali legate alla pandemia: "Hanno patito tanto, i due anni di restrizioni sono stati veramente duri - ha aggiunto il primo cittadino - c'è bisogno di respirare aria di comunità, abbiamo quindi pensato che il miglior aggregatore potesse essere proprio quello dei parchi dove i bambini con i genitori si ritrovano all'uscita delle scuole. Il parco gremito quest'oggi? Sono contento, ho sentito tanta vicinanza da parte dei cittadini e questo mi fa piacere: mi stimola ad andare avanti e mi fa sperare che stiamo facendo bene"

I giochi esistenti sono stati sostituiti da percorsi ludico- ginnici, uno scivolo multifunzione, un dondolo bilico e una altalena per disabili. Ad allietare l'inaugurazione ha contribuito l’animazione di Simone Peretti con i suoi trampolieri.