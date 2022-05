Quiliano, i giardini in località Massapè intitolati all'onorevole Enrico Berlinguer

Sabato 21 maggio, alle ore 17.00, si terrà l’intitolazione dei giardini di località Massapè (di fronte alla sede comunale) all'onorevole Enrico Berlinguer.

La cerimonia iniziale avrà luogo presso la Sala Consiliare di Quiliano in piazza Costituzione. Interverranno: Nicola Isetta - sindaco della Città di Quiliano; Mario Muda - Direttore di “Quilianonline”; Giancarlo Berruti - presidente Fondazione Cento Fiori di Savona; Ugo Sposetti - presidente Associazione Nazionale Enrico Berlinguer; Sergio Tortarolo – professore e storico.

Successivamente una piccola delegazione si recherà nei giardini di località Massapè per posizionare la targa di intitolazione che porta su di sé un qr code che, se inquadrato, dà accesso a contenuti e informazioni sull'onorevole Enrico Berlinguer, sulla sua vita e sull’influenza che la sua figura ha avuto nel corso della storia.

Quest’intitolazione, nel centenario della nascita dell'onorevole Enrico Berlinguer (che ricorre esattamente il 25 maggio), rappresenta un modo per ricordare alle future generazioni la figura di un uomo politico che con la sua azione è stato in grado di suscitare unanime stima e rispetto, anche dai suoi avversari politici, e che rappresenta quella parte onesta, democratica e progressista della nostra società che ha agito per contrastare l'arroganza, la corruzione e la prepotenza. L’ingresso alla cerimonia è libero.